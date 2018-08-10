Дело Кернеса: потерпевший обжалует закрытие производства

Закрытие дела Кернеса обжалуют из-за нарушений в ходе судебного процесса

Потерпевший по делу в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие уголовного производства. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Ряполов отметил, что решение суда о закрытии дела Кернеса не было неожиданностью. Кроме того, он отметил, что судья допускал нарушения в ходе процесса.

"Этого решения я ждал. Это очевидно было еще с марта, что все ускоряется. Такого решения еще не было в истории Украины, и ни один судья не делал столько нарушений в производстве", - заявил Ряполов.

Он также отметил, что его адвокаты и другой пострадавший по делу Кернеса не явились в суд, потому что им только за сутки сообщили о заседании 10 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 год. Суд расценил позицию прокуратуры, которая пропустила семь заседаний, как отказ от обвинительного акта и вынес решение о закрытии дела.