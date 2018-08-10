У ГПУ назвали незаконним рішення суду про закриття справи Кернеса

У ГПУ вважають "абсолютною нісенітницею" аргументи суду, спираючись на які було закрито справу Кернеса

У Генеральній прокуратурі України назвали незаконним рішення суду про закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це на брифінгу заступник генпрокурора України Анжела Стрижевська.

За словами Стрижевської, ГПУ наразі готує апеляцію на рішення суду по справі Кернеса. Вона також зазначила, що судом були знехтувані процесуальні права потерпілих.

"Що стосується ситуації з даним судовим рішенням (про закриття справи Кернеса, - ред.). Не відкрию для вас великого секрету, якщо скажу, що судове рішення повинно бути справедливим і законним. Якщо говорити про першу складову, чи є це рішення справедливим, враховуючи, що в даному судовому процесі брали участь не тільки прокурори, як сторона обвинувачення, а й потерпілі і їх представники,то зрозуміло, що процесуальні права потерпілих були судом знехтувані. І звичайно, що це є неприпустима ситуація. Наскільки є справедливим це рішення з огляду на його резонансність та дотримання процедурних питань, я думаю теж не виникає ніяких сумнівів. Чи є воно законним? Звичайно, що ні. Незаконність його ми будемо доводити відповідними апеляційними скаргами, які готуються на сьогоднішній момент", - заявила вона.

Крім того, Стрижевська вважає "абсолютною нісенітницею" аргументи суду, спираючись на які було закрито справу.

"Що стосується самого рішення, суд закрив провадження відносно осіб, які обвинувачуються, у зв'язку з тим, що сторона обвинувачення відмовилася від обвинувачення. Абсолютна нісенітниця. Процедура відмови від обвинувачення передбачена у ст. 340 ККУ і вона має чітко визначені межі. Це має бути письмове звернення, постанова, вона має певні атрибути…Даруйте, фантазії, через те, що прокурор не з'явився з об'єктивних причин в судове засідання не є підставою вважати це відмовою від обвинувачення в суді", - додала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 10 серпня 2018 року, Київський райсуд Полтави вирішив закрити справу проти Кернеса. Також повідомлялося, що потерпілий у справі стосовно Кернеса Сергій Ряполов має намір оскаржити закриття кримінального провадження.