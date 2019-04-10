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Дело перестрелки в Княжичах направлено в суд

Новости » Общество    10.04.2019 - 13:22
Дело перестрелки в Княжичах направлено в суд
Фото: место перестрелки в Княжичах (facebook.com/LarysaSargan)

Следствие длилось три года

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по делу перестрелки в Княжичах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Прокуратура направила дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Ранее сообщалось, что ГПУ завершила досудебное расследование перестрелки в Княжичах, в результате которой погибли пятеро сотрудников полиции. Обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования в уголовном производстве направили процессуальному руководителю для решения вопроса об его утверждении.

Напомним, 4 декабря 2016 в Княжичах киевский уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сигнализацию в одном из соседних домов.

Полицейские охраны задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции Киева, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ними началась перестрелка, в результате чего погибли пятеро полицейских.

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