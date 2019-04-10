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Справа перестрілки у Княжичах направлена в суд

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 13:22
Справа перестрілки у Княжичах направлена в суд
Фото: місце перестрілки в Княжичах (facebook.com/LarysaSargan)

Слідство тривало три роки

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт у справі перестрілки в Княжичах. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Прокуратура направила справу в Броварський міськрайонний суд Київської області.

Раніше повідомлялося, що ГПУ завершила досудове розслідування перестрілки в Княжичах, в результаті якої загинули п'ятеро співробітників поліції. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні направили процесуальним керівнику для вирішення питання про його затвердження.

Нагадаємо, 4 грудня 2016 в Княжичах київський карний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію по затриманню грабіжників. Під час операції на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, яке зреагувало на сигналізацію в одному з сусідніх будинків.

Поліцейські охорони затримали двох співробітників Управління оперативної служби ГУ Національної поліції Києва, які брали участь у спецоперації. Після цього між ними почалася перестрілка, в результаті чого загинули п'ятеро поліцейських.

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