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Перестрелка в Княжичах: ГПУ передала обвинительный акт на утверждение

Новости » Общество    28.03.2019 - 11:12
Перестрелка в Княжичах: ГПУ передала обвинительный акт на утверждение
Фото: место перестрелки в Княжичах (facebook.com/LarysaSargan)

Генпрокуратурой завершено досудебное расследование

ГПУ завершила досудебное расследование перестрелки в Княжичах, в результате которой погибли пятеро сотрудников полиции. Обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования в уголовном производстве направили процессуальному руководителю для решения вопроса об его утверждении. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ГПУ сообщили, что пятерых подозреваемых ознакомили с материалами дела.

По данным прокуратуры, установлено, что руководители ряда подразделений ГУ НП в городе Киеве, "незаконно и безосновательно организовали, а отдельные из них обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие на поражение людей, что привело к смерти четырех сотрудников Национальной полиции Украины, повреждения служебных автомобилей, другого имущества полиции, и лишних расходов из государственного бюджета, чем вызваны тяжкие последствия интересам государства, в частности в виде материального ущерба на общую сумму свыше 3 млн гривен"

Действия пяти подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти, которым вызвано тяжких последствий). Кроме этого, одного из подозреваемых также - по ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), а еще двух за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5 ст. 115 УК Украины (организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и покушении на умышленное убийство).

РБК-Украина писало, что в декабре 2017 года суд восстановил в должности экс-главу уголовного розыска полиции Киева, которого устраняли после стрельбы в Княжичах.

4 декабря 2016 в Княжичах киевский уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сигнализацию в одном из соседних домов.

Полицейские охраны задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции Киева, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ними началась перестрелка, в результате чего погибли пятеро полицейских.

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