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ГПУ задержит Клюева, если он вернется в Украину, - Горбатюк

Новости » Общество    02.07.2019 - 19:37
ГПУ задержит Клюева, если он вернется в Украину, - Горбатюк
Фото: Андрей Клюев (partyofregions.com.ua)

В Генпрокуратуре заявили, что Клюев находится в розыске

Бывшего главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева задержат в случае возвращения в Украину, поскольку он находится в розыске. Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По слова Горбатюка, "есть постановление о задержании и доставке в суд".

Кроме того, Горбатюк добавил, что еще в мае этого года Клюев указывал свой официальный адрес в населенном пункте Шульгино Одинцовского района Москвы для переписки со следствием.

"Следователи направляли документы по разным адресам, в том числе и в Донецк через международную курьерскую почту. И эти документы возвращались из-за того, что Клюев там не проживает", - сказал Горбатюк.

Напомним, во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду. Клюев баллотируется по мажоритарному округу №46 (г. Бахмут, Донецкая область). Кандидатом в нардепы его выдвинула Либеральная партия Украины.

Отметим, что в 2018 году Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, которые были введены против украинского депутата Сергея Клюева в марте 2017 года.

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