ГПУ начала расследовать давление Порошенко на судей по ПриватБанку

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по возможному давлению президента Украины Петра Порошенко на судей по делу "ПриватБанка". Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что по результатам рассмотрения заявления судей ГПУ внесла сведения в ЕРДР и начала расследование возможного вмешательства в деятельность судей по делу "ПриватБанка". В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 376 УК Украины.

Напомним, в апреле судьи Окружного админсуда Киева потребовали запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и завести дела на него, министра юстиции Павла Петренко и главу НБУ Якова Смолия. В заявлении судей говорилось, что руководство страны критикой решения о признании незаконной национализации "ПриватБанка" угрожает независимости судебной системы.

Отметим, на заседании СНБО 18 апреля Порошенко обратился к Службе безопасности Украины и к генпрокурору с просьбой открыть уголовные дела против судей ОАСК.