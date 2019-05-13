ГПУ почала розслідувати тиск Порошенка на суддів щодо ПриватБанку

Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо можливого тиску президента України Петра Порошенка на суддів у справі "ПриватБанку". Про це йдеться в повідомленні Окружного адміністративного суду Києва.

Повідомляється, що за результатами розгляду заяви суддів ГПУ внесла відомості до ЄРДР та розпочала розслідування можливого втручання в діяльність суддів по справі "ПриватБанку". Зокрема, мова йде про ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 376 КК України.

Нагадаємо, в квітні судді Окружного адмінсуду Києва вимагали запустити процедуру імпічменту чинного президента Петра Порошенка і завести справи на нього, міністра юстиції Павла Петренко і главу НБУ Якова Смолія. У заяві суддів говорилося, що керівництво країни критикою рішення про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку" загрожує незалежності судової системи.

Зазначимо, на засіданні РНБО 18 квітня Порошенко звернувся до Служби безпеки України та до генпрокурора з проханням порушити кримінальні справи проти суддів ОАСК.