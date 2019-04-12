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ГПУ допросила Авакова

Новости » Политика    12.04.2019 - 19:26
ГПУ допросила Авакова
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Аваков был допрошен 5 апреля

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков был допрошен 5 апреля в рамках дела о возможном покушении на экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

Горбатюк добавил, что министр не приходил на допрос, а его посетил следователь ГПУ.

В прошлом году, 13 декабря, Авакова уже вызывали на допрос в ГПУ, но он тогда не явился.  

"Его помощники сказали, что они что-то неправильно поняли с вызовом на допрос, якобы случилось недоразумение. Говорят, что он готов прийти", - сказали в ГПУ.

Ранее бывший охранник Януковича Сергей Бернацкий в суде заявил, что экс-президента должны были убить во время съезда в Харькове, запланированного на 22 февраля 2014 года. Якобы в помещение харьковского Дворца спорта проникли неустановленные лица, который собирались "ликвидировать Януковича".

Сообщалось, что, на тот момент, Арсен Аваков был одним из организаторов харьковского Майдана. Он был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел 22 февраля 2014 года.

 

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