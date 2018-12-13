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Аваков не явился на допрос в ГПУ по делу о возможном покушении на Януковича

Новости » Общество    13.12.2018 - 19:48
Аваков не явился на допрос в ГПУ по делу о возможном покушении на Януковича
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Авакову отправят новый вызов на допрос 20 декабря

Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 13 декабря, не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о возможном покушении на экс-президента Виктора Януковича. Об этом РБК-Украина сообщил источник в силовых органах.

"Его помощники сказали, что они что-то неправильно поняли с вызовом на допрос, якобы случилось недоразумение. Говорят, что он готов прийти", - сказал собеседник.

Авакову отправят новый вызов на допрос на следующий четверг, 20 декабря.

При этом известно, что министр внутренних дел на данный момент находится в Киеве.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 6 декабря Генеральная прокуратура вызвала Авакова на допрос по делу о возможном покушении на экс-президента Виктора Януковича. Дело зарегистрировано судом по заявлению адвокатов Януковича о якобы покушении на него.

По словам источника, необходимость в допросе возникла в связи с обстоятельствам, изложенными в заявлении.

Как известно, Арсен Аваков был одним из организаторов харьковского Майдана. Он был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел 22 февраля 2014 года.

 

 

 

 

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