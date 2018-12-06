Генпрокуратура вызвала на допрос Авакова

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Допрос назначен на 13 декабря

Генеральная прокуратура вызвала министра внутренних дел Арсена Авакова на допрос по делу о возможном покушении на экс-президента Виктора Януковича. Об этом РБК-Украина сообщил источник в силовых органах.

Известно, что допрос назначен на 13 декабря. Дело зарегистрировано судом по заявлению адвокатов Януковича о якобы покушении на него.

"Необходимость в допросе Авакова возникла в связи с обстоятельствам, изложенными в заявлении", - добавил источник.

Ранее, бывший охранник Януковича Сергей Бернацкий в суде заявил, что экс-президента должны были убить во время съезда в Харькове, запланированного на 22 февраля 2014 года.

Якобы в помещение харьковского Дворца спорта проникли неустановленные лица, который собирались "ликвидировать Януковича".

По его словам, вторая группа находилась на улице. Она якобы должна была напасть на экс-президента используя огнестрельное оружие и "коктейли Молотова".

Как известно, Арсен Аваков был одним из организаторов харьковского Майдана. Он был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел 22 февраля 2014 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 5 декабря, Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату по делу о госизмене Виктора Януковича для принятия решения.