ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ГПСУ прокомментировали недопуск в Украину члена союза венгров Румынии

Новости » Общество    07.04.2019 - 10:55
В ГПСУ прокомментировали недопуск в Украину члена союза венгров Румынии
Фото: Хунор Келемен (Kelemen Hunor/Facebook)

Ранее лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен сообщил, что его не пустили в Украину

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил факт недопуска главы Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунора Келемена в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.

По его словам, пограничники выполняли поручения одного из правоохранительных органов Украины о запрете ему во въезде.

Напомним, лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен в Facebook написал, что его не пустили в Украину. В частности, по его словам, он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде от пограничников.

"Я мог бы сделать это, если бы украинская власть после часа бессмысленного ожидания и пограничного контроля позволила бы мне въехать в страну. Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", - написал Келемен.

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену. 

Порошенко уволил первого заместителя главы Госпогранслужбы На границе со Словакией образовались километровые очереди
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Государственная пограничная служба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь