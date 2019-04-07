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У ДПСУ прокоментували недопуск в Україну члена союзу угорців Румунії

Новини » Суспільство    07.04.2019 - 10:55
У ДПСУ прокоментували недопуск в Україну члена союзу угорців Румунії
Фото: Хунор Келемен (Kelemen Hunor / Facebook)

Раніше лідер Демократичного союзу угорців Румунії Хунор Келемен повідомив, що його не пустили в Україну

Спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян підтвердив факт недопуску голови Демократичного союзу угорців Румунії (ДСВР) Хунора Келемена в пункті пропуску "Тиса" на Закарпатті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське.

За його словами, прикордонники виконували доручення одного з правоохоронних органів України про заборону йому у в'їзді.

Нагадаємо, лідер Демократичного союзу угорців Румунії Хунор Келемен у Facebook написав, що його не пустили в Україну. Зокрема, за його словами, він прочекав у пункті пропуску близько години і отримав відмову у в'їзді від прикордонників.

"Я міг би зробити це, якби українська влада після години безглуздого очікування та прикордонного контролю дозволила б мені в'їхати в країну. Вони позбавили мене права в'їжджати в країну без будь-яких пояснень. Вони просто повідомили, що я не можу перетнути кордон", - написав Келемен.

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп через відмову Києва дозволити в'їзд в країну чолі Демократичного союзу угорців Румунії Хунору Келемену.

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