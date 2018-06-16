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ГПСУ приняла меры для предотвращения очередей в связи с закрытием КПВВ "Майорское"

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 10:34
Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)
Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)

На КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" увеличен состав смен пограничных нарядов

На контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой области приняли меры для предотвращения очередей в связи с закрытием КПВВ "Майорское". Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня утром представители незаконных вооруженных формирований отказали гражданам в пропуске на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут" в связи с ремонтными работами. В Госпогранслужбе отмечают, что оккупационная администрация не предупреждала об этом через мониторинговую миссию ОБСЕ или Совместный центр координации и контроля за прекращением огня.

Пограничники приняли дополнительные меры по усилению направлений в пределах дорожных коридоров "Донецк-Курахово" и "Донецк-Мариуполь". На КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" увеличен состав смен пограничных нарядов для предотвращения очередей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе закрыли один из КПВВ в связи с приостановкой пропуска с оккупированных районов.  

 

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Теги публикации: Донецк, Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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