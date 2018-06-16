На Донбассе закрыли один из КПВВ в связи с приостановкой пропуска с оккупированных районов

КПВВ "Майорское" ориентировочно откроют 18 июня

На Донбассе сегодня закрыли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" из-за приостановки пропуска с оккупированных районов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Информируем, что российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) со стороны Горловки. В связи с этим работа КПВВ "Майорское" будет прекращена", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе боевики заявили о временном закрытии КПВВ возле Горловки. Оккупационная администрация связала приостановку пропуска с реконструкцией своего контрольного пункта.