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На Донбассе закрыли один из КПВВ в связи с приостановкой пропуска с оккупированных районов

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 09:15
Фото: КПВВ "Майорское" (УНИАН)
Фото: КПВВ "Майорское" (УНИАН)

КПВВ "Майорское" ориентировочно откроют 18 июня

На Донбассе сегодня закрыли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" из-за приостановки пропуска с оккупированных районов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Информируем, что российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) со стороны Горловки. В связи с этим работа КПВВ "Майорское" будет прекращена", - говорится в сообщении.

 

УВАГА! Інформуємо, що російсько-окупаційні війська припиняють з 16 червня роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

 

Напомним, на этой неделе боевики заявили о временном закрытии КПВВ возле Горловки. Оккупационная администрация связала приостановку пропуска с реконструкцией своего контрольного пункта.  

 

Боевики за сутки 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Теги публикации: Донецк, Донбасс, Майорск, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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