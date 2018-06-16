ДПСУ прийняла заходи для запобігання черг у зв'язку з закриттям КПВВ "Майорське"

На КПВВ "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" збільшено склад змін прикордонних нарядів

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду в Донецькій області прийняли заходи для запобігання черг у зв'язку з закриттям КПВВ "Майорське". Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що сьогодні вранці представники незаконних збройних формувань відмовили громадянам у пропуску на дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут" у зв'язку з ремонтними роботами. У Держприкордонслужбі відзначають, що окупаційна адміністрація не попереджала про це через моніторингову місію ОБСЄ або Спільний центр координації і контролю за припиненням вогню.

Прикордонники прийняли додаткові заходи щодо посилення напрямів у межах дорожніх коридорів "Донецьк-Курахове" і "Донецьк-Маріуполь". На КПВВ "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" збільшено склад змін прикордонних нарядів для запобігання черг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі закрили один з КПВВ у зв'язку з призупиненням пропуску з окупованих районів.