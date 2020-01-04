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ГПСУ получила два вертолета Airbus

Новости » Общество     04.01.2020 - 02:25
ГПСУ получила два вертолета Airbus
Фото: полученный вертолет (facebook.com/DPSUkraine)

Вертолеты Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава

Французская компания Airbus Helicopter передала два вертолета для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДПСУ.

Вертолеты полученные в рамках межправительственного соглашения Украины и Франции для единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава.

"Н125 будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", - сказал Яровой.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что в сравнении с Ми-8, который есть на вооружении ГНСУ сейчас, новый экземпляр в 4-5 раз экономичнее.

"Мы сможем на одном и том же количестве горючего осуществить в 5 раз больше вылетов. У Госпогранслужбы действительно есть потребность в таком небольшом, маневренном, экономичном вертолете", - сказал Дейнеко.

Напомним, во вторник, 24 декабря, вертолет Super Puma Н225 приземлился в столичном аэропорту "Жуляны" и будет передан для нужд Национальной гвардии Украины.

Отметим, в Украину уже прибыло п'пять вертолетов. Три из них передали для нужд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, еще два - для Нацгвардии.

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