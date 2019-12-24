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Украина получила еще один вертолет для Национальной гвардии

Новости » Общество     24.12.2019 - 18:55
Украина получила еще один вертолет для Национальной гвардии
Фото: вертолет Super Puma Н225 (mvs.gov.ua)

До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов

Во вторник, 24 декабря, вертолет Super Puma Н225 приземлился в столичном аэропорту "Жуляны" и вскоре будет передан для нужд Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, вертолет прилетел из Франции в рамках контракта между МВД и компанией Airbus, пополнив авиапарк Единой авиационной системы МВД.

"Именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигунових машин. До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы Украины", - уточнили в МВД.

Также отмечается, что в течение 2020 года планируются поставки в Украину еще 10 вертолетов.

Отметим, в Украину уже прибыло пять вертолетов. Три из них передали для нужд Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, еще два - для Нацгвардии.

Напомним, в мае Кабинет министров подписал с Францией соглашение о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters. Тогда министр Аваков отметил, что в конце 2018 года Украина получит уже в первые четыре аппарата. Общая стоимость покупки составляет 551 миллионов евро.

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