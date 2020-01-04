ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДПСУ отримала два вертольоти Airbus

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 02:25
ДПСУ отримала два вертольоти Airbus
Фото: отриманий вертоліт (facebook.com/DPSUkraine)

Гелікоптери Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу

Французька компанія Airbus Helicopter передала два вертольоти для Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Вертольоти отримані в рамках міжурядової угоди України і Франції для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що два гелікоптери Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу.

"Н125 виконуватимуть завдання з моніторингу державного кордону. Загалом у рамках контракту ми вже отримали п’ять гелікоптерів Н225 для рятувальників та гвардійців. Окремо планується запустити Сервісний центр для обслуговування цієї техніки", - сказав Яровий.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зауважив, що у порівнянні з Мі-8, який є на озброєнні ДПСУ зараз, новий екземпляр в 4-5 разів економічніший.

"Ми зможемо на одній і тій же кількості пального здійснити у 5 разів більше вильотів. У Держприкордонслужби дійсно є потреба в такому невеличкому, маневреному, економічному гелікоптері", - сказав Дейнеко.

Нагадаємо, у вівторок, 24 грудня, вертоліт Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорту "Жуляни" і буде переданий для потреб Національної гвардії України.

Відзначимо, в Україну вже прибуло п'ять вертольотів. Три з них передали для потреб Держслужби з надзвичайних ситуацій, ще два - для Нацгвардії.

Україна отримала ще один вертоліт для Національної гвардії Прикордонники назвали найбільш завантажені пункти пропуску на в'їзд в Україну
Новини України вертолетГосударственная пограничная служба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся