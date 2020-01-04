ДПСУ отримала два вертольоти Airbus

Фото: отриманий вертоліт (facebook.com/DPSUkraine)

Гелікоптери Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу

Французька компанія Airbus Helicopter передала два вертольоти для Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Вертольоти отримані в рамках міжурядової угоди України і Франції для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що два гелікоптери Н125 дуже економічні, тому підходять для підготовки льотного складу.

"Н125 виконуватимуть завдання з моніторингу державного кордону. Загалом у рамках контракту ми вже отримали п’ять гелікоптерів Н225 для рятувальників та гвардійців. Окремо планується запустити Сервісний центр для обслуговування цієї техніки", - сказав Яровий.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зауважив, що у порівнянні з Мі-8, який є на озброєнні ДПСУ зараз, новий екземпляр в 4-5 разів економічніший.

"Ми зможемо на одній і тій же кількості пального здійснити у 5 разів більше вильотів. У Держприкордонслужби дійсно є потреба в такому невеличкому, маневреному, економічному гелікоптері", - сказав Дейнеко.

Нагадаємо, у вівторок, 24 грудня, вертоліт Super Puma Н225 приземлився в столичному аеропорту "Жуляни" і буде переданий для потреб Національної гвардії України.

Відзначимо, в Україну вже прибуло п'ять вертольотів. Три з них передали для потреб Держслужби з надзвичайних ситуацій, ще два - для Нацгвардії.