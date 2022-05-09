В СНБО опровергли очередной фейк оккупантов об ухудшении эпидемиологической ситуации в ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что Россия стремится посеять панику среди украинских защитников и распространяет фейк о том, что "в украинской армии началась эпидемия туберкулеза".

В частности, пропагандисты отмечают, что "украинские медики не могут определить точную причину эпидемии, однако склоняются к двум вариантам массовой вспышки":

"призыв недообследованных резервистов и бойцов терробороны";

"активный призыв в ряды ВСУ заключенных".

Также ссылаясь на неизвестный "источник в Генштабе ВСУ", пропагандисты говорят, что "уровень санитарных потерь от туберкулеза составляет более 10% личного состава, а много военных болеют в очень тяжелой форме и нуждаются в эвакуации".

"Предупреждаем, указанная информация не соответствует действительности и создана лишь с одной целью - для деморализации и распространения панических настроений среди военных", - говорится в сообщении.