В ГПСУ обнародовали новый порядок въезда в пограничную полосу

Пропуск в пограничную полосу осуществляется исключительно по пропускам

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обнародовала новый порядок въезда и пребывания в местности, находящейся между государственной границей и линией пограничных инженерных сооружений (пограничная полоса, - ред.). Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"Порядок четко устанавливает порядок определения мест пропуска за линию пограничных инженерных сооружений, их нумерацию, требования к оборудования и обозначения на местности, открытия и закрытия, а также алгоритм действий должностных лиц подразделений Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, определен перечень документов, которые дают право на пропуск на такую территорию и основания для запретов и ограничений", - говорится в сообщении.

Так, места пропуска в пограничной полосе и их количество ГПСУ ведомство определяет по согласованию с местными властями, чтобы жителям населенного пункта было удобно до них добираться.

"Это прежде всего будет способствовать тому, что люди не будь переходить в любом месте, что соответственно уменьшит количество нарушений", - отмечают пограничники.

Отмечается, что в местах пропуска обязательно должны быть ворота (калитка или шлагбаум), заградительный забор, павильон или пост. Он также должен быть оборудован информационной табличкой с указанием времени работы пункта и телефоном подразделения.

Пропуск в пограничную полосу осуществляется исключительно по пропускам. Для их получения нужно подать в орган охраны государственной границы личное обращение или списки лиц, оформленные местными госадминистрациями, органами местного самоуправления. Такие списки должны предоставляться не позднее чем за 30 дней до планируемой даты пропуска.

"А для проведения хозяйственной деятельности, промышленного рыболовства или туристических путешествий въезд также осуществляется по предъявлению пропуска и документов, подтверждающих право на осуществление такой деятельности", - добавили в ГПСУ.

Напомним, почти 160 пунктов пропуска на украинской границе оборудованы системами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола.