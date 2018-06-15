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У ДПСУ оприлюднили новий порядок в'їзду у прикордонну смугу

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 17:59
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Пропуск у прикордонну смугу здійснюється виключно за перепустками

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) оприлюднила новий порядку в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень (прикордонна смуга, - ред.). Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Порядок чітко встановлює порядок визначення місць пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, їх нумерацію, вимоги до обладнання і позначення на місцевості, відкриття та закриття, а також алгоритм дій посадових осіб підрозділів Державної прикордонної служби України. Крім того, визначено перелік  документів, які дають право на пропуск на таку територію та підстави для заборон і обмежень", - йдеться у повідомленні.

Так, місця пропуску у прикордонну смугу та їхню кількість ДПСУ відомство визначає за погодженням з місцевою владою, щоб жителям населеного пункту було зручно до них добиратися.

"Це насамперед сприятиме тому, що люди не будь переходити будь-де, що відповідно зменшить кількість порушень", - зазначають прикордонники.

Зазначається, що у місцях пропуску обов’язково мають бути ворота (хвіртка або шлагбаум), загороджувальний паркан, павільйон або пост. Він також має бути обладнаний інформаційною табличкою із часом роботи пункту та телефоном підрозділу.

Пропуск у прикордонну смугу здійснюється виключно за перепустками. Для їх отримання потрібно подати до органу охорони державного кордону особисте звернення або списки осіб, оформлені місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування тощо. Такі списки повинні надаватися не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати пропуску.

"А для проведення господарської діяльності, промислового рибальства або туристичних подорожей пропуск також здійснюється за пред’явленням перепустки та документів, що підтверджують право на здійснення такої діяльності", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, майже 160 пунктів пропуску на українському кордоні обладнані системами біометричного контролю та підключені до баз даних Інтерполу.

Спецслужби РФ часто б’ють та допитують жителів прикордонних районів України, - ДПСУ КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб
Теги публікації: Государственная пограничная служба, пограничники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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