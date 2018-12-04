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В ГПСУ назвали число россиян, которые пересекают украинскую границу каждые сутки

Новости » Общество    04.12.2018 - 15:58
В ГПСУ назвали число россиян, которые пересекают украинскую границу каждые сутки
Иллюстративное фото (eubam.org)

Госпогранслужба опровергла заявления России о тотальном количестве отказов для ее граждан на въезд в Украину

Заявления России об увеличении отказов ее гражданам на въезд в Украины в Госпогранслужбе назвали провокационными и озвучили число граждан России, которые ежедневно пересекают границу Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Ежесуточно через границу из России в Украину следует около 800 граждан РФ. Отметим, что граждане России въезжают в Украину по заграничным, дипломатическим или служебным паспортам", - уточнили в Госпогранслужбе.

Также отметили, что российская сторона при этом без объяснения причин возвращает от границы граждан Украины.

"Отметим, что украинские пограничники в случае возврата иностранного гражданина составляют карточки отказа с четким законодательным объяснением, которое выдается человеку на руки, а российская сторона действует не в правовом поле и не предоставляет никаких документов о возвращении", - уточнили в ГПСУ.

Напомним, Государственная пограничная служба советует украинцам по возможности воздержаться от поездок в РФ, поскольку им могут беспричинно отказать.

Ранее глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что в связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пропускать в Украину только по гуманитарным причинам.

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