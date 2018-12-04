У ДПСУ назвали кілкість росіян, які перетинають український кордон щодоби

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Держприкордонслужба спростувала заяви Росії про тотальну кількість відмов її громадянам на в'їзду в Україну

Заяви Росії щодо збільшення відмов її громадянам на в'їзд до України у Держприкордонслужбі назвали провокаційними та озвучили кількість громадян Росії, які щодня перетинають кордон України. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на ДПСУ.

"Щодоби через кордон з Росії в Україну слідує близько 800 громадян РФ. Зазначимо, що громадяни Росії в’їжджають в Україну за закордонним, дипломатичним або службовим паспортом", - уточнили в Держприкордонслужбі.

Також зазначили, що російська сторона при цьому без пояснення причин повертає від кордону громадян України.

"Наголосимо, що українські прикордонники у разі повернення іноземного громадянина складають картки відмови з чітким законодавчим поясненням, який видається людині на руки, а російська сторона діє не в правовому полі і не надає жодних документів про повернення", - уточнили в ДПСУ.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба радить українцям за можливості утриматися від поїздок в РФ, оскільки їм можуть безпричинно відмовити.

Раніше глава Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив, що у зв'язку з воєнним станом чоловіків з російським громадянством будуть пропускати в Україну тільки з гуманітарних причин.