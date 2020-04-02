В ГПСУ рассказали, за сколько были проданы вывезенные из Украины маски

Накануне карантина в Испанию и Китай из Украины продали около 300 тысяч медицинских масок по цене в 1,23 гривен за штуку, тогда как сейчас стоимость такой маски 150-200 гривен. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Как отметил глава ГПС, перед карантином многие решили заработать на тяжелой ситуации.

"30 марта наши оперативные подразделения проводили обыски в трех областях на фирме "Бук", которая вывезла 300 тысяч масок в Испанию и Китай. Согласно изъятым документам, они продали респираторные маски по 1,23 грн за штуку. Сейчас цена такой маски почти 150-200 грн. Бесконтактные термометры, которыми мы еще с 24 февраля начали проверять температуру на пунктах пропуска, стоили по 300-400 грн за штуку, максимум 800 грн, а сейчас - по 5 тысяч грн. Я хотел бы, чтобы люди, получив эту сверхприбыль, потом с нее заплатили налоги", - сказал Дейнеко.

Напомним, с 12 марта из Украины запрещен вывоз товаров противоэпидемического назначения. Верховная рада приняла закон, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт таких товаров.

Также РБК-Украина писало, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по факту незаконного экспорта товаров противоэпидемического назначения в Португалию и Чехию.