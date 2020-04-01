ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР открыло дело из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров за границу

Новости » Происшествия     01.04.2020 - 13:01
ГБР открыло дело из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров за границу
Иллюстративное фото (flickr.com zaheerdanish)

Служащим таможни инкриминируется ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по факту незаконного экспорта товаров противоэпидемического назначения в Португалию и Чехию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

В ГБР отметили, что служащим таможни инкриминируется ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

"По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы Украины не приняли надлежащих мер относительно запрета экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства. Указанные товары транспортировались к предприятиям, зарегистрированных в Португалии и Чехии", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, служащим таможни грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, Офис генерального прокурора совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему по минимизации налогов при продаже медицинских масок за границу.

Добавим, с 12 марта запрещен вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения. Верховная рада приняла закон, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт таких товаров.

ГБР задержало офицера Минобороны за взятку ГБР расследует связанный с Ермаком скандал по нескольким статьям
Новости Украины ГБРвывоз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь