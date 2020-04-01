ГБР открыло дело из-за незаконного вывоза противоэпидемических товаров за границу

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Служащим таможни инкриминируется ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по факту незаконного экспорта товаров противоэпидемического назначения в Португалию и Чехию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

В ГБР отметили, что служащим таможни инкриминируется ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжким последствиям.

"По предварительной информации, должностные лица Государственной таможенной службы Украины не приняли надлежащих мер относительно запрета экспорта товаров противоэпидемического назначения, что причинило тяжкие последствия интересам государства. Указанные товары транспортировались к предприятиям, зарегистрированных в Португалии и Чехии", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, служащим таможни грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, Офис генерального прокурора совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему по минимизации налогов при продаже медицинских масок за границу.

Добавим, с 12 марта запрещен вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения. Верховная рада приняла закон, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт таких товаров.