ГНС: с начала года в местные бюджеты поступило более 5 млрд грн платы за землю

Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

За январь-февраль местные бюджеты получили на 250,1 млн грн больше, чем в прошлом году

В течение января-февраля 2020 года налогоплательщики направили в местные бюджеты 5 млрд 43 млн гривен платы за землю, что на 5,2%, или на 250,1 млн гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

Сообщается, что наибольшую сумму платы за землю - 92,8%, или 4 680,2 млн гривен, уплатили юридические лица. В свою очередь, физические лица пополнили местные казны на 362,8 млн грн.

В Государственной налоговой службе отметили, что согласно нормам Налогового кодекса Украины собственники земли и землепользователи уплачивают плату за землю со дня возникновения права собственности (государственной регистрации) или права пользования земельным участком.

При этом, подчеркивают в налоговой, от обязанности уплачивать земельный налог освобождаются физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога четвертой группы и используют земельные участки для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства.

В свою очередь, юридические лица - плательщики земельного налога - самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и подают налоговую декларацию на текущий год в налоговые органы по местонахождению земельных участков не позднее 20 февраля текущего года. Это, как уверяют в налоговой, освобождает от обязанности представлять такую отчетность ежемесячно.

Про эти и другие нюансы уплаты земельного налога можно ознакомиться в очередном выпуске информационного письма от налоговой.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что в феврале поступления в сводный бюджет Украины, за которые отвечает ГНС, выросли до 62,6 млрд гривен. Это на 10,5 млрд грн, или 20,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.