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ДПС: з початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 5 млрд грн плати за землю

Новини » Фінанси     12.03.2020 - 18:41
ДПС: з початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 5 млрд грн плати за землю
Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

За січень-лютий місцеві бюджети отримали на 250,1 млн грн більше, ніж торік

Протягом січня-лютого 2020 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів 5 млрд 43 млн гривень плати за землю, що на 5,2%, або на 250,1 млн гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

ДПС: з початку року до місцевих бюджетів надійшло понад 5 млрд грн плати за землю

Повідомляється, що найбільшу суму плати за землю - 92,8%, або 4 680,2 млн гривень, сплатили юридичні особи. Своєю чергою, фізичні особи поповнили місцеві скарбниці на 362,8 млн грн.

У Державній податковій службі зазначили, що згідно з нормами Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності (державної реєстрації) або права користування земельною ділянкою.

При цьому, підкреслюють у податковій, від обов’язку сплачувати земельний податок звільняються фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку четвертої групи й використовують земельні ділянки для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

Своєю чергою, юридичні особи - платники земельного податку - самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня та подають податкову декларацію на поточний рік до податкових органів за місцезнаходженням земельних ділянок не пізніше 20 лютого поточного року. Це, як запевняють у податковій, звільняє від обов’язку подавати таку звітність щомісячно.

Про ці та інші нюанси сплати земельного податку можна ознайомитись у черговому випуску інформаційного листа від податкової.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов повідомив, що у лютому надходження до зведеного бюджету України, за які відповідає ДПС, зросли до 62,6 млрд гривень. Це на 10,5 млрд гривень, або 20,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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