Говоритимуть про Україну. Канада проведе зустріч міністрів G7

Канада проведе зустріч міністрів закордонних справ країн G7. Серед іншого, глави МЗС говоритимуть про Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Канади в G7 в X (Twitter).
"З 12 по 14 березня Канада приймає зустріч міністрів закордонних справ G7 у Шарлевуа, провінція Квебек. Обговорення зосередяться на Україні, ситуації на Близькому сході, індійсько-тихоокеанському регіоні, у Південній та Північній Америках, а також в Африці", - йдеться у повідомленні.
Раніше глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україна буде серед головних пріоритетів Канади під час її головування в G7.
Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, представники України і США проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Команди зустрінуться у Джидді.
За словами президента Володимира Зеленського, Україну представлятимуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.
З боку США будуть присутні спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.
Як повідомляв речник МЗС Георгій Тихий, на порядку денному зустрічі будуть двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток та шлях до миру.
Детальніше про майбутні переговори - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
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