Будут говорить об Украине. Канада проведет встречу министров G7

"С 12 по 14 марта Канада принимает встречу министров иностранных дел G7 в Шарлевуа, провинция Квебек. Обсуждения сосредоточатся на Украине, ситуации на Ближнем востоке, индийско-тихоокеанском регионе, в Южной и Северной Америках, а также в Африке", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Украина будет среди главных приоритетов Канады во время ее председательства в G7.