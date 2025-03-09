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Будут говорить об Украине. Канада проведет встречу министров G7

Фото: Канада проведет встречу министров G7 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канада проведет встречу министров иностранных дел стран G7. Среди прочего, главы МИД будут говорить об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Канады в G7 в X (Twitter).

"С 12 по 14 марта Канада принимает встречу министров иностранных дел G7 в Шарлевуа, провинция Квебек. Обсуждения сосредоточатся на Украине, ситуации на Ближнем востоке, индийско-тихоокеанском регионе, в Южной и Северной Америках, а также в Африке", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Украина будет среди главных приоритетов Канады во время ее председательства в G7.

Переговоры Украины и США

Напомним, во вторник, 11 марта, представители Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии. Команды встретятся в Джидде.

По словам президента Владимира Зеленского, Украину будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Со стороны США будут присутствовать спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Как сообщал спикер МИД Георгий Тихий, на повестке дня встречи будут двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру.

Подробнее о предстоящих переговорах - узнайте в материале РБК-Украина.

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