Говорити про перелом у війні з Росією ще зарано, - Сирcький

Сили оборони України ефективно протистоять ворогу, проте наразі про поворотний момент у війні не йдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ, генерала Олександра Сирського у Facebook.
Генерал Сирський заявив про нові успіхи Сили оборони України на фронті:
"Це свідчить, що ми діємо правильно. Водночас говорити про якісний перелом у війні ще зарано. Агресор демонструє ознаки виснаження, однак зберігає значний наступальний потенціал", - попередив Сирський.
За словами Головнокомандувача, ворог відповідає тим, що:
Сирський зазначив, що армія враховує ці загрози, працює над зміцненням стійкості оборони та повинна діяти на випередження.
"Підготовка військовослужбовців залишається одним із безумовних пріоритетів після виконання бойових завдань. Саме від її якості безпосередньо залежать життя захисників, стійкість підрозділів та ефективність оборони", - впевнений Сирський.
Збройні Сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, каже Сирський.
"Проте ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою, планує збільшувати протяжність фронту, яка вже перевищує 1250 кілометрів", - уточнив генерал.
Раніше Сирський повідомив про пріоритети фронтової медицини. Це наземні роботизовані комплекси, захищені підземні стабілізаційні пункти та повна цифровізація.
У червні Сили оборони України знищили майже 5 тисяч дронів типу Shahed та інших БПЛА цього класу. За словами Сирського, 55% усіх знищених ударних дронів уразили екіпажі першого ешелону перехоплення.