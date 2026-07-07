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Говорить о переломе в войне с Россией еще рано, - Сырcкий

19:13 07.07.2026 Вт
2 мин
В ВСУ заявили о намерениях РФ расширить линию фронта
aimg Елена Бджола
Фото: главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский (t.me/ministry_of_defense_ua)

Силы обороны Украины эффективно противостоят врагу, однако пока о поворотном моменте в войне речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ, генерала Александра Сырского в Facebook.

Сырский о переломе в войне против РФ

Генерал Сырский заявил о новых успехах Силы обороны Украины на фронте:

  • стабильно высокие показатели уничтожения российских оккупантов и их техники,
  • последовательное разрушение вражеской логистики,
  • результативные удары по объектам военной и критической инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического комплекса РФ.

"Это свидетельствует, что мы действуем правильно. В то же время говорить о качественном переломе в войне еще рано. Агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал", - предупредил Сырский.

По словам Главнокомандующего, враг отвечает тем, что:

  • наращивает численность своих войск,
  • продолжает массированные удары по территории Украины,
  • увеличивает производство средств поражения,
  • готовится к перехвату инициативы и возможным наступательным действиям на новых участках фронта.

ВСУ действуют на опережение

Сырский отметил, что армия учитывает эти угрозы, работает над укреплением устойчивости обороны и должна действовать на опережение.

"Подготовка военнослужащих остается одним из безусловных приоритетов после выполнения боевых задач. Именно от ее качества напрямую зависит жизнь защитников, устойчивость подразделений и эффективность обороны", - уверен Сырский.

Россия пытается расширить линию фронта

Вооруженные Силы Украины превосходят противника в уровне подготовки, говорит Сырский.

"Однако враг пытается компенсировать это численным преимуществом, планирует увеличивать протяженность фронта, уже превышающую 1250 километров", - уточнил генерал.

Ранее Сырский сообщил о приоритетах фронтовой медицины . Это наземные роботизированные комплексы, защищенные подземные стабилизационные пункты и полная цифровизация.

В июне Силы обороны Украины уничтожили около 5 тысяч дронов типа Shahed и других БПЛА этого класса. По словам Сырского, 55% всех уничтоженных ударных дронов поразили экипажи первого эшелона перехвата.

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