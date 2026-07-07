Говорить о переломе в войне с Россией еще рано, - Сырcкий

Силы обороны Украины эффективно противостоят врагу, однако пока о поворотном моменте в войне речь не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ, генерала Александра Сырского в Facebook.
Генерал Сырский заявил о новых успехах Силы обороны Украины на фронте:
"Это свидетельствует, что мы действуем правильно. В то же время говорить о качественном переломе в войне еще рано. Агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал", - предупредил Сырский.
По словам Главнокомандующего, враг отвечает тем, что:
Сырский отметил, что армия учитывает эти угрозы, работает над укреплением устойчивости обороны и должна действовать на опережение.
"Подготовка военнослужащих остается одним из безусловных приоритетов после выполнения боевых задач. Именно от ее качества напрямую зависит жизнь защитников, устойчивость подразделений и эффективность обороны", - уверен Сырский.
Вооруженные Силы Украины превосходят противника в уровне подготовки, говорит Сырский.
"Однако враг пытается компенсировать это численным преимуществом, планирует увеличивать протяженность фронта, уже превышающую 1250 километров", - уточнил генерал.
Ранее Сырский сообщил о приоритетах фронтовой медицины . Это наземные роботизированные комплексы, защищенные подземные стабилизационные пункты и полная цифровизация.
В июне Силы обороны Украины уничтожили около 5 тысяч дронов типа Shahed и других БПЛА этого класса. По словам Сырского, 55% всех уничтоженных ударных дронов поразили экипажи первого эшелона перехвата.