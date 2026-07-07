Говорить о переломе в войне с Россией еще рано, - Сырcкий

Силы обороны Украины эффективно противостоят врагу, однако пока о поворотном моменте в войне речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ, генерала Александра Сырского в Facebook.

Сырский о переломе в войне против РФ

Генерал Сырский заявил о новых успехах Силы обороны Украины на фронте:

стабильно высокие показатели уничтожения российских оккупантов и их техники,

последовательное разрушение вражеской логистики,

результативные удары по объектам военной и критической инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического комплекса РФ.

"Это свидетельствует, что мы действуем правильно. В то же время говорить о качественном переломе в войне еще рано. Агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал", - предупредил Сырский.

По словам Главнокомандующего, враг отвечает тем, что:

наращивает численность своих войск,

продолжает массированные удары по территории Украины,

увеличивает производство средств поражения,

готовится к перехвату инициативы и возможным наступательным действиям на новых участках фронта.

ВСУ действуют на опережение

Сырский отметил, что армия учитывает эти угрозы, работает над укреплением устойчивости обороны и должна действовать на опережение.

"Подготовка военнослужащих остается одним из безусловных приоритетов после выполнения боевых задач. Именно от ее качества напрямую зависит жизнь защитников, устойчивость подразделений и эффективность обороны", - уверен Сырский.

Россия пытается расширить линию фронта

Вооруженные Силы Украины превосходят противника в уровне подготовки, говорит Сырский.

"Однако враг пытается компенсировать это численным преимуществом, планирует увеличивать протяженность фронта, уже превышающую 1250 километров", - уточнил генерал.