UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Говорили про Україну: Трамп зустрівся з Ердоганом у Гаазі

Фото: Ердоган і Трамп зустрілися в Гаазі (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент США Дональд Трамп і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Анадолу".

Сторони обговорили війну в Україні, припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, регіональні та глобальні проблеми, а також двосторонні відносини.

За даними видання, Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США". Він закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України, і наголосив на "важливості тісного діалогу" для мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

Турецький лідер також наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також вони обидва наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО.

Переговори Росії та України

Варто зазначити, що Ердоган неодноразово робив заяви щодо війни в Україні, пропонуючи відігравати в переговорах посередницьку роль. Нещодавно він заявив, що хоче організувати зустріч лідерів України, Росії та США.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Ердоганом таку ймовірність.

Перша зустріч української та російської делегацій щодо припинення вогню відбулася 16 травня на території Туреччини. Другий раунд переговорів відбувся у Стамбулі.

За їхніми підсумками Ердоган оголосив, що продовження переговорів між Україною і Росією вселяє надію на мир.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна в Україні