Говорили об Украине: Трамп встретился с Эрдоганом в Гааге

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях саммита НАТО в Гааге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Анадолу".
Стороны обсудили войну в Украине, прекращение огня между Израилем и Ираном, региональные и глобальные проблемы, а также двусторонние отношения.
По данным издания, Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США". Он призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине, и подчеркнул "важность тесного диалога" для мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.
Турецкий лидер также подчеркнул большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также они оба подчеркнули важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.
Стоит отметить, что Эрдоган неоднократно делал заявления по поводу войны в Украине, предлагая играть в переговорах посредническую роль. Недавно он заявил, что хочет организовать встречу лидеров Украины, России и США.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом такую вероятность.
Первая встреча украинской и российской делегаций по поводу прекращения огня прошла 16 мая на территории Турции. Второй раунд переговоров состоялся в Стамбуле.
По их итогам Эрдоган объявил, что продолжение переговоров между Украиной и Россией вселяет надежду на мир.
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