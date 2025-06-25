RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Говорили об Украине: Трамп встретился с Эрдоганом в Гааге

Фото: Эрдоган и Трамп встретились в Гааге (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Анадолу".

Стороны обсудили войну в Украине, прекращение огня между Израилем и Ираном, региональные и глобальные проблемы, а также двусторонние отношения.

По данным издания, Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США". Он призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине, и подчеркнул "важность тесного диалога" для мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.

Турецкий лидер также подчеркнул большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также они оба подчеркнули важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.

Переговоры России и Украины

Стоит отметить, что Эрдоган неоднократно делал заявления по поводу войны в Украине, предлагая играть в переговорах посредническую роль. Недавно он заявил, что хочет организовать встречу лидеров Украины, России и США.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом такую вероятность.

Первая встреча украинской и российской делегаций по поводу прекращения огня прошла 16 мая на территории Турции. Второй раунд переговоров состоялся в Стамбуле.

По их итогам Эрдоган объявил, что продолжение переговоров между Украиной и Россией вселяет надежду на мир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганВойна в Украине