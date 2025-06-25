Говорили про Україну: Трамп зустрівся з Ердоганом у Гаазі

Президент США Дональд Трамп і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Анадолу ".

Сторони обговорили війну в Україні, припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, регіональні та глобальні проблеми, а також двосторонні відносини.

За даними видання, Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США". Він закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України, і наголосив на "важливості тісного діалогу" для мирного врегулювання війни між Росією та Україною.

Турецький лідер також наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також вони обидва наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО.