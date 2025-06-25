Говорили про Україну: Трамп зустрівся з Ердоганом у Гаазі
Президент США Дональд Трамп і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган зустрілися на полях саміту НАТО в Гаазі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Анадолу".
Сторони обговорили війну в Україні, припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, регіональні та глобальні проблеми, а також двосторонні відносини.
За даними видання, Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США". Він закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України, і наголосив на "важливості тісного діалогу" для мирного врегулювання війни між Росією та Україною.
Турецький лідер також наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також вони обидва наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО.
Переговори Росії та України
Варто зазначити, що Ердоган неодноразово робив заяви щодо війни в Україні, пропонуючи відігравати в переговорах посередницьку роль. Нещодавно він заявив, що хоче організувати зустріч лідерів України, Росії та США.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Ердоганом таку ймовірність.
Перша зустріч української та російської делегацій щодо припинення вогню відбулася 16 травня на території Туреччини. Другий раунд переговорів відбувся у Стамбулі.
За їхніми підсумками Ердоган оголосив, що продовження переговорів між Україною і Росією вселяє надію на мир.
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