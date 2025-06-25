Говорили об Украине: Трамп встретился с Эрдоганом в Гааге

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство " Анадолу ".

Стороны обсудили войну в Украине, прекращение огня между Израилем и Ираном, региональные и глобальные проблемы, а также двусторонние отношения.

По данным издания, Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США". Он призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине, и подчеркнул "важность тесного диалога" для мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.

Турецкий лидер также подчеркнул большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также они оба подчеркнули важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.