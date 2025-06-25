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Говорили об Украине: Трамп встретился с Эрдоганом в Гааге

Среда 25 июня 2025 07:51
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Говорили об Украине: Трамп встретился с Эрдоганом в Гааге Фото: Эрдоган и Трамп встретились в Гааге (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Анадолу".

Стороны обсудили войну в Украине, прекращение огня между Израилем и Ираном, региональные и глобальные проблемы, а также двусторонние отношения.

По данным издания, Эрдоган приветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном, "достигнутое благодаря усилиям президента США". Он призвал к прочному миру, прекращению кризиса в Газе и диалогу по Украине, и подчеркнул "важность тесного диалога" для мирного урегулирования войны между Россией и Украиной.

Турецкий лидер также подчеркнул большой потенциал сотрудничества его страны с США в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Также они оба подчеркнули важность укрепления сдерживающего потенциала НАТО.

Переговоры России и Украины

Стоит отметить, что Эрдоган неоднократно делал заявления по поводу войны в Украине, предлагая играть в переговорах посредническую роль. Недавно он заявил, что хочет организовать встречу лидеров Украины, России и США.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом такую вероятность.

Первая встреча украинской и российской делегаций по поводу прекращения огня прошла 16 мая на территории Турции. Второй раунд переговоров состоялся в Стамбуле.

По их итогам Эрдоган объявил, что продолжение переговоров между Украиной и Россией вселяет надежду на мир.

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Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Война в Украине
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