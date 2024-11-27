ua en ru
Ср, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Говорили об усилении безопасности. Умеров раскрыл детали визита в Южную Корею

Сеул, Среда 27 ноября 2024 21:45
UA EN RU
Говорили об усилении безопасности. Умеров раскрыл детали визита в Южную Корею Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с топ-чиновниками Южной Кореи в ходе своего визита в Сеул. Одной из тем обсуждений стало усиление безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского Минобороны.

Умеров рассказал, что в Южной Корее провел встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, министром обороны Ким Ен Хеном и советником по вопросам национальной безопасности Чан Хо Джином.

По словам украинского министра, он сообщил о фактах участия 12-тысячного контингента военных КНДР в войне на стороне России.

"Войска КНДР не только предоставляют технику и людей, но и активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины", - добавил Умеров.

Он уточнил, что такие действия представляют для Южной Кореи значительную угрозу, поскольку солдаты КНДР получают боевой опыт, что в будущем может создать дополнительные вызовы безопасности в регионе.

"Вместе с президентом Юн Сок Елем обсудили общие шаги по усилению безопасности и стабильности. Верим, что наши аргументы о необходимости увеличить сотрудничество между Украиной и Республикой Корея приведут к ощутимому укреплению безопасности наших народов и регионов", - добавил глава Минобороны.

К слову, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "его представитель" во время визита в Южную Корею должен будет передать Сеулу детальный запрос об оружии. Но Умеров никаких деталей об этом по итогам переговоров с южнокорейскими чиновниками не раскрыл.

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, северокорейских солдат еще в октябре заметили в Курской области. Как отмечал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, они находятся там, чтобы тренироваться использовать FPV-дроны в боевых условиях.

При этом недавно стало известно, что украинские защитники ударили по подземному командному пункту в Курской области.

Financial Times узнало, что во время удара были ликвидированы несколько северокорейских офицеров, ранение получил генерал КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Южная Корея Рустем Умеров Война в Украине
NEWS
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться