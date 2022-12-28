Готуються до жесту доброї волі? Гауляйтери Запорізької області заговорили про "евакуацію"
Гауляйтери окупованої Запорізької області впевнені, що "зуби дракона" врятують окупантів від наступу ЗСУ. Проте місцева "влада" побіжно згадала про "евакуацію", якої нібито "не буде".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".
"Створено глибокоешелоновану лінію оборони з укріпрайонами, яка має зупинити спроби ворога порушити спокій мешканців Запорізької області Російської Федерації. Сподіваємося, що евакуації у нас не буде", - заявив "голова уряду" Антон Кольцов.
Депортація українців як "провісник" жесту доброї волі?
Перед тим як піти на лівий берег Дніпра в Херсонській області, окупаційна влада приступила до "евакуації" так званих "державних установ" в окупований Крим. Мешканцям міста та області тоді відправляли повідомлення із закликом переміститися на лівий берег Дніпра.
Також російські окупанти на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ оголошували про так звану "евакуацію" з Куп'янська Харківської області. Тоді вони вивозили із захопленого міста жінок та дітей.
Звільнення Херсона та Куп'янська
Куп'янськ було звільнено на початку вересня під час контрнаступу українських військ у Харківській області. Проте окупанти майже щодня обстрілюють місто та район.
Партизани вивісили прапор України у Херсоні. Це сталося 11 листопада. Саме цього дня ЗСУ увійшли до міста. Цей день став днем визволення міста.
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