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Готуються до жесту доброї волі? Гауляйтери Запорізької області заговорили про "евакуацію"

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Запорожье, Середа 28 грудня 2022 14:18
Готуються до жесту доброї волі? Гауляйтери Запорізької області заговорили про "евакуацію" Фото: гауляйтери Запорізької області заговорили про "евакуацію" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Гауляйтери окупованої Запорізької області впевнені, що "зуби дракона" врятують окупантів від наступу ЗСУ. Проте місцева "влада" побіжно згадала про "евакуацію", якої нібито "не буде".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Створено глибокоешелоновану лінію оборони з укріпрайонами, яка має зупинити спроби ворога порушити спокій мешканців Запорізької області Російської Федерації. Сподіваємося, що евакуації у нас не буде", - заявив "голова уряду" Антон Кольцов.

Депортація українців як "провісник" жесту доброї волі?

Перед тим як піти на лівий берег Дніпра в Херсонській області, окупаційна влада приступила до "евакуації" так званих "державних установ" в окупований Крим. Мешканцям міста та області тоді відправляли повідомлення із закликом переміститися на лівий берег Дніпра.

Також російські окупанти на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ оголошували про так звану "евакуацію" з Куп'янська Харківської області. Тоді вони вивозили із захопленого міста жінок та дітей.

Звільнення Херсона та Куп'янська

Куп'янськ було звільнено на початку вересня під час контрнаступу українських військ у Харківській області. Проте окупанти майже щодня обстрілюють місто та район.

Партизани вивісили прапор України у Херсоні. Це сталося 11 листопада. Саме цього дня ЗСУ увійшли до міста. Цей день став днем визволення міста.

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