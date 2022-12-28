Готовятся к жесту доброй воли? Гауляйтеры Запорожской области заговорили об "эвакуации"
Гауляйтеры оккупированной Запорожской области уверены, что "зубы дракона" спасут оккупантов от наступления ВСУ. Тем не менее местная "власть" вскользь упомянула об "эвакуации", которой якобы "не будет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА Мелитополь".
"Создана глубокоэшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая должна остановить попытки врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации. Надеемся, что эвакуации у нас не будет", - заявил "председатель правительства" Антон Кольцов.
Депортация украинцев как "предвестник" жеста доброй воли?
Перед тем как уйти на левый берег Днепра в Херсонской области, оккупационные власти приступили к "эвакуации" так называемых "государственных учреждений" в оккупированный Крым. Жителям города и области тогда отправляли сообщения с призывом переместиться на левый берег Днепра.
Также российские оккупанты на фоне сообщений о контрнаступлении ВСУ объявляли о так называемой "эвакуации" из Купянска Харьковской области. Тогда они вывозили из захваченного города женщин и детей.
Освобождение Херсона и Купянска
Купянск был освобожден в начале сентября во время контрнаступления украинских войск в Харьковской области. Однако оккупанты почти каждый день обстреливают город и район.
Партизаны вывесили флаг Украины в Херсоне. Это случилось 11 ноября. Именно в этот день ВСУ вошли в город. Этот день стал днем освобождения города.
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