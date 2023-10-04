Готуються до втрати Токмака. Експерти пояснили, навіщо окупанти будують нову залізницю

Російські окупанти будують залізничну гілку з Ростова-на-Дону у тимчасово захоплений український Мелітополь через міста Маріуполь та Бердянськ, сподіваючись "підстрахуватися" на випадок втрати Токмака, який готуються звільнити військові ЗСУ.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, інтервенти готують плацдарм для оборони на випадок, якщо ЗСУ прорвуться та візьмуть Токмак.

"Вони розглядають сценарій переходу до оборонних дій із району Мелітополя", - вважає він.

Як звертає увагу військовий експерт, полковник Владислав Селезньов, йде "війна ресурсів", і сторона, яка повною мірою та вчасно забезпечує себе, має перевагу на полі бою.

Щойно ЗСУ підійдуть до Токмака, візьмуть вузол на залізниці з Криму під вогневий контроль, висловився він. Тому окупанти поспішають із новою гілкою ближче до узбережжя Азовського моря.

Технічно це можна здійснити, оскільки у російських загарбників є багатотисячні залізничні війська, додав він.

Також Селезньов зазначив наявність інформації, що окупанти готуються навести міст через Кальміус для залізниці, і є проект ширшої автомобільної дороги на півдні Донецької області.

"В принципі ворог повторює кримську тактику. Траса "Таврида" - це точно не про туристів на курортах, це про військову логістику, щоб у найкоротші терміни переміщати вантажі між Керчю та Севастополем", - додав експерт.

Ситуація в Токмаку та будівництво ворогом залізничної гілки в Мелітополі

Раніше стало відомо про початок будівництва російськими окупантами залізничної гілки з Ростова-на-Дону до Мелітополя через Маріуполь та Бердянськ. Тобто приблизно за 60 кілометрів від лінії фронту.

Це відбувається на тлі інформації про успіхи Сил оборони в Запорізькій області, і вибухи, що почастішали, через удари ЗСУ по складах і військових об'єктах загарбників у районі Токмака.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, у Токмаку російські війська не на жарт панікують через наступ ЗСУ. На тлі евакуації сімей, 4 жовтня окупанти закрили ринок та всі магазини у місті.

Нагадаємо також, нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Так, інтервенти вже почали облаштовувати залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус.