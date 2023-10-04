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"Паніки немає". У Токмаку окупанти евакуювали родини, закрили ринок та магазини

Запоріжжя, Середа 04 жовтня 2023 09:46
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"Паніки немає". У Токмаку окупанти евакуювали родини, закрили ринок та магазини Фото: окупанти закрили ринок та магазини у Токмаку Запорізької області 4 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У захопленому Токмаку Запорізької області російські війська не на жарт панікують через настання ЗСУ. На тлі евакуації сімей, 4 жовтня окупанти закрили ринок та всі магазини у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", - розповів він.

Крім того, за словами Федорова, до цього, декілька тижнів тому, окупанти почали вивозити органи "влади". А нещодавно, декілька днів тому російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім’ї.

"Тепер перейшли до закладів "освіти": вивозять школи, училище, технікум", - констатував мер Мелітополя.

Ситуація у Токмаку Запорізької області

У Токмаку, який російські війська вважають одним із своїх тилових міст на тимчасово окупованій території Запорізької області, останнім часом постійно лунають вибухи. У їхньому епіцентрі виявляються місця розташування техніки та живої сили загарбників.

Останні тижні контрнаступу ЗСУ змусили російські війська у Токмаку посилити перевірки місцевого населення. Окрім того, окупанти вивезли все обладнання з території одного з підприємств міста.

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