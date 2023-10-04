Готовятся к потере Токмака. Эксперты объяснили, зачем оккупанты строят новую железную дорогу

Российские оккупанты строят железнодорожную ветку из Ростова-на-Дону во временно захваченный украинский Мелитополь через города Мариуполь и Бердянск в надежде "подстраховаться" на случай потери Токмака, который готовятся освободить военные ВСУ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "С чем ВСУ заходят в пятый месяц наступления и есть ли угрозы от "Вагнера 2.0": обзор фронта" .

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, интервенты готовят плацдарм для обороны на случай, если ВСУ прорвутся и возьмут Токмак.

"Они рассматривают сценарий перехода к оборонительным действиям из района Мелитополя", - считает он.

Как обращает внимание военный эксперт, полковник Владислав Селезнев, идет "война ресурсов", и сторона, которая в полной мере и вовремя обеспечивает себя, имеет преимущество на поле боя.

Как только ВСУ подойдут к Токмаку, то возьмут узел на железной дороге из Крыма под огневой контроль, высказался он. Поэтому оккупанты спешат с новой веткой ближе к побережью Азовского моря.

Технически это выполнимо, поскольку у российских захватчиков есть многотысячные железнодорожные войска, добавил он

Также Селезнев указал на наличие информации, что оккупанты готовятся навести мост через Кальмиус для железной дороги, и есть проект более широкой автомобильной дороги на юге Донецкой области.

"В принципе враг повторяет крымскую тактику. Трасса "Таврида" - это точно не про туристов на курортах, это про военную логистику, чтобы в кратчайшие сроки перемещать грузы между Керчью и Севастополем", - добавил эксперт.

Ситуация в Токмаке и строительство врагом ж/д ветки в Мелитополь

Ранее стало известно о начале строительства российскими оккупантами железнодорожной ветки из Ростова-на-Дону в Мелитополь через Мариуполь и Бердянск. То есть примерно в 60 километрах от линии фронта.

Это происходит на фоне информации об успехах Сил обороны в Запорожской области, и участившихся взрывов из-за ударов ВСУ по складам и военным объектам захватчиков в районе Токмака.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в Токмаке российские войска не на шутку паникуют из-за наступления ВСУ. На фоне эвакуации семей, 4 октября оккупанты закрыли рынок и все магазины в городе.

Напомним также, недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики строят прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком. Так, интервенты уже начали обустраивать железнодорожный мост возле села Гранитное через реку Кальмиус.