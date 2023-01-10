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Готуються відбивати наступ ЗСУ. Військові розповіли про дії окупантів на півдні

Ілюстративне фото: росіяни готуються відбивати наступ ЗСУ на півдні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти посилюють свою оборону на півдні та готуються до наступу українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру сил оборони Таврійського спрямування Євгена Єріна в ефірі телемарафону.

"На окремих ділянках ворог посилює угруповання, час від часу змінюючи напрямки, що може становити теоретично певну небезпеку. Водночас, за нашими оцінками, ворог готується до оборони та відбиття нашого наступу", - заявив Єрін.

За його словами, наступ українських військових на південній ділянці фронту обов'язково відбудеться, але за наявності найбільш сприятливих умов.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що росіяни не припиняють постійних обстрілів населених пунктів на Херсонському напрямку.

Також ми писали, що українські військові підбили катер росіян на Дніпрі в районі Білогорудного острова.

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