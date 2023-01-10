Готовятся отбивать наступление ВСУ. Военные рассказали о действиях оккупантов на юге

Российские оккупанты усиливают свою оборону на юге и готовятся к наступлению украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра сил обороны Таврийского направления Евгения Ерина в эфире телемарафона.
"На отдельных участках враг усиливает группировку, время от времени меняя направления, что может представлять теоретически определенную опасность. Вместе с тем, по нашим оценкам, враг готовится к обороне и отражению нашего наступления", - заявил Ерин.
По его словам, наступление украинских военных на южном участке фронта обязательно произойдет, но при наличии наиболее благоприятных условий.
Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что россияне не прекращают постоянные обстрелы населенных пунктов на Херсонском направлении.
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