Готуються до ударів? Росіяни активізували розвідувальні БПЛА та авіацію

За її словами ситуація залишається досить стабільною. Наразі в Чорному морі перебуває 9 кораблів, з яких один ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

"Вони від учора збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповування. Вже сьогодні двічі лунала повітряна тривога, в тому числі й по всій території України, й по південних регіонах. Поки що не зафіксовано активності ракетоносіїв, але ми пильно за ними стежимо. Наразі є активність безпілотної розвідки та авіації", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні вже оголошувалася повітряна тривога по всій Україні через активність російської авіації.

Додамо, також в Силах оборони попередили, що російські війська можуть завдати ракетного удару після 24 лютого, оскільки ворог хоче нібито зробити свій удар не таким очікуваним.

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