UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готуються до ударів? Росіяни активізували розвідувальні БПЛА та авіацію

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська активізували використання розвідувальних безпілотників та авіації. Також не виключено, що ворог має намір збільшити корабельне угрупування в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами ситуація залишається досить стабільною. Наразі в Чорному морі перебуває 9 кораблів, з яких один ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

"Вони від учора збільшили своє угруповання вдвічі, що може свідчити про підготовку до подальшого розширення корабельного угруповування. Вже сьогодні двічі лунала повітряна тривога, в тому числі й по всій території України, й по південних регіонах. Поки що не зафіксовано активності ракетоносіїв, але ми пильно за ними стежимо. Наразі є активність безпілотної розвідки та авіації", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні вже оголошувалася повітряна тривога по всій Україні через активність російської авіації.

Додамо, також в Силах оборони попередили, що російські війська можуть завдати ракетного удару після 24 лютого, оскільки ворог хоче нібито зробити свій удар не таким очікуваним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
чорное мореракетидрониракетный удар