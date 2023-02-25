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По всій Україні оголошено тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ

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Київ, Субота 25 лютого 2023 09:32
По всій Україні оголошено тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ Фото: масштабна повітряна тривога оголошена в Україні 25 лютого (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 25 лютого ранок почався з масштабної повітряної тривоги. Небезпека оголошена у всіх областях.

Що відомо про масштабну тривогу та її причини - в матеріалі РБК-Україна.

Станом на 09:32 мапа повітряних тривог виглядає так:

По всій Україні оголошено тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ

Що відомо про причини тривоги

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, з території Білорусі зафіксовано виліт російського Міг-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Тим часом моніторингові групи повідомляють, що йдеться про зліт МіГ-31К, але на території Росії.

"У нас немає жодної підтвердженої інформації про зліт МіГів у Білорусі чи "Саваслейці" РФ. Зліт 4х бортів МіГ-31К проводився з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область - ред.)", - повідомляють спостерігачі.

За даними "Білоруського Гаюна", МіГ-31К не злітав з території Білорусі.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" попереджали, що російські війська можуть завдати ракетного удару після 24 лютого, оскільки ворог хоче нібито зробити свій удар не таким очікуваним.

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