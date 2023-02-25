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Готовятся к ударам? Россияне активизировали разведывательные БПЛА и авиацию

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска активизировали использование разведывательных беспилотников и авиации. Также не исключено, что враг намерен увеличить корабельную группировку в Черном море.

Об этом сообщает начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, ситуация остается достаточно стабильной. В настоящее время в Черном море находится 9 кораблей, из которых один ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

"Они со вчера увеличили свою группировку вдвое, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему расширению корабельной группировки. Уже сегодня дважды звучала воздушная тревога, в том числе и по всей территории Украины, и по южным регионам. Пока не зафиксированы активности ракетоносителей, но мы пристально за ними следим. Сейчас есть активность беспилотной разведки и авиации" , - рассказала Гуменюк.

Напомним, сегодня уже объявлялась воздушная тревога по всей Украине из-за активности российской авиации.

Добавим, также в Силах обороны предупредили, что российские войска могут нанести ракетный удар после 24 февраля, поскольку враг хочет якобы нанести свой удар не таким ожидаемым.

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