Готовятся держать Херсон. Гуменюк раскрыла детали обороны россиян на юге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Несмотря на то, что мы продолжаем огневой контроль и поражение позиций, их много. Они выстраивают новые рубежи обороны, в частности, готовятся держать Херсон. Такая неудача будет критическим, переломным моментом для империи. По всей вероятности, они получили приказ держаться до последнего. Но мы знаем, кто последний и где его найти", - заявила Гуменюк.

По ее словам, сейчас в Херсонской области россияне пытаются выстроить первую линию обороны. Также рубежи защиты подготавливают и на левом берегу Днепра.