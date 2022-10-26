Готовятся держать Херсон. Гуменюк раскрыла детали обороны россиян на юге
Российские солдаты готовятся удерживать Херсон и выстраивают новые рубежи обороны во временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.
"Несмотря на то, что мы продолжаем огневой контроль и поражение позиций, их много. Они выстраивают новые рубежи обороны, в частности, готовятся держать Херсон. Такая неудача будет критическим, переломным моментом для империи. По всей вероятности, они получили приказ держаться до последнего. Но мы знаем, кто последний и где его найти", - заявила Гуменюк.
По ее словам, сейчас в Херсонской области россияне пытаются выстроить первую линию обороны. Также рубежи защиты подготавливают и на левом берегу Днепра.
Напомним, 23 октября Гуменюк заявляла, что украинские военные продолжают продвигать линию фронта на Херсонском направлении, а россияне укрепляют позиции на левом берегу Днепра.
Позже стало известно, что, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, бойцы ВСУ находятся в активной обороне на Херсонском направлении.
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