Готуються тікати? Окупанти почали відбирати катери у цивільних у Запорізькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Ймовірно, з бігом у загарбників виникли проблеми. Тож від контрнаступу вирішили плисти. Гребіть дужче, вороженьки. Не в землі залишитесь, так потонете", - додав Федоров.

За словами мера Мелітополя, легкомоторні судна масово відбирають у Бердянську та прибережній частині області.

"Слідом за окупованою частиною Херсонської області російські військові з гауляйтерами розпочали відбір катерів у цивільних рибалок на окупованій території Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став "радником" гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Він також приєднався до партії "Єдина Росія".

Російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно окопують та укріплюються на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами, ймовірно, є Запорізька область та "ворота" до Криму.

Окупаційні війська перейшли до оборони на Запорізькому напрямку. Також ворог обороняється й на інших напрямках, де виконують бойові завдання нацгвардійці.

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